Barcelona consegue registrar quatro das cinco contratações antes de estreia na La Liga

Clube correu para reduzir seus gastos e cumprir os requisitos da liga para inscrever reforços; Kounde ficou de fora

Reprodução/ Barcelona FC Barcelona estreia no Campeonato Espanhol neste sábado contra o Rayo Vallecano



Um dia antes da estreia no Campeonato Espanhol, o Barcelona conseguiu registrar quatro de cinco contratações que fez para a temporada 2022/23: Robert Lewandowski, Franck Kessie, Raphinha e Andreas Christensen. O único que ficou de fora foi Jules Kounde. Devido o fairplay financeiro, a La Liga estipulou que o Barcelona reduzisse sua folha salarial e gerasse mais receita para aceitar as novas contratações. O clube vendeu parte da Barça Studios, reduziu salários e ainda pode vender Frenkie de Jong, Pierre-Emerick Aubameyang e Memphis Depay. Ao todo, 23 jogadores foram inscritos pelo time catalão para esta temporada, podendo acrescentar ainda Kounde até o fim da janela em 1º de setembro. O Barça faz sua estreia na La Liga neste sábado, 13, às 16h (horário de Brasília) contra o Rayo Vallecano. A temporada foi aberta nesta sexta com a vitória do Osasuna contra o Sevilla por 2 a 1.