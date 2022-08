Palmeiras massacra Corinthians em ‘mano a mano’ da Jovem Pan; confira

Em uma espécie de ‘aquecimento’ para o clássico, os comentaristas do programa “Bate Pronto” fizeram nesta sexta-feira, 12, uma seleção com os melhores jogadores de cada posição entre rivais paulistas

Reprodução/Cesar Greco/Palmeiras Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 13, na Neo Química Arena



Corinthians e Palmeiras medem forças a partir das 19 horas de Brasília deste sábado, 13, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma espécie de “aquecimento” para o clássico, os comentaristas do programa “Bate Pronto” fizeram nesta sexta-feira, 12, uma seleção com os melhores jogadores de cada posição dos rivais paulistas. Na bancada do Grupo Jovem Pan, Mauro Beting, Vampeta, Flavio Prado, Wanderley Nogueira e o apresentador Thiago Asmar fizeram suas escolhas. O resultado? Um verdadeiro massacre alviverde. Além de Abel Ferreira ganhar o duelo direto com Vitor Pereira, dez atletas do Verdão foram escolhidos pelos especialistas da JP. Do lado do Timão, apenas Fagner foi selecionado, levando a melhor sobre Marcos Rocha. Assim, a equipe ideal tem: Weverton, Fagner, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rony e Dudu.