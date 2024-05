Barcelona demite Xavi Hernández após temporada sem conquistas

Ídolo deve ser substituído pelo alemão Hansi Flick, ex-treinador do Bayern de Munique e da seleção alemã

Alejandro García/EFE - 03/05/2024 Barcelona desejou sorte a Xavi e destacou seus feitos como jogador



O treinador e ídolo do Barcelona, Xavi Hernández, foi demitido pelo clube catalão após uma temporada sem conquistas. A decisão foi comunicada pelo presidente Joan Laporta durante uma reunião na Cidade Esportiva Joan Gamper. Xavi não continuará como técnico do time principal na próxima temporada. O Barça agradeceu ao ídolo pelo seu trabalho como treinador, destacando sua carreira excepcional como jogador e capitão da equipe. Além disso, o clube desejou sorte ao em seus futuros desafios. Xavi ainda estará no comando da equipe na última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Sevilla, neste domingo (26), no estádio do adversário, o Ramón Sánchez Pizjuán.

Segundo a imprensa espanhola, o novo treinador do Barcelona será o alemão Hansi Flick, que já comandou o Bayern de Munique e a seleção alemã. Ele estava sem emprego desde sua demissão pela Federação Alemã de Futebol em setembro do ano passado. Seu maior trabalho foi no Bayern, onde conquistou sete títulos entre 2019 e 2021, incluindo a Liga dos Campeões da Europa da temporada 2019/2020. O acordo deve ser assinado na próxima segunda-feira (27).

