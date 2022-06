Barcelona desiste de renovar contrato de Daniel Alves

Multicampeão no time durante a primeira passagem, o baiano foi discreto em seu retorno ao Camp Nou

Reprodução/Twitter/@FCBarcelona Daniel Alves não terá seu contrato renovado pelo Barcelona



O Barcelona desistiu de prorrogar o contrato do experiente lateral-direito Daniel Alves, informou o jornal “Sport”, na tarde desta quarta-feira, 15. Apesar de fechado com o brasileiro por seis meses com opção de renovar por mais seis, a diretoria catalã definiu que não ficará mais com o atleta de 38 anos. Multicampeão no time durante a primeira passagem, o baiano foi discreto em seu retorno ao Camp Nou. Fora da lista de relacionados para a Liga Europa, Dani fez apenas 16 partidas pelo Campeonato Espanhol, contribuindo com 1 gol e 3 assistências. O veterano, desta forma, irá procurar outro clube para seguir com seu projeto de ser convocado para a Copa do Mundo de 2022.