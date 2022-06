Lewandowski fala de proposta do Barça e reafirma desejo de sair do Bayern: ‘Quero mais emoções’

Mesmo com Lewa expondo seu desejo de sair da Allianz Arena, os diretores do Gigante da Baviera fazem ‘jogo duro’ e afirmam que o polonês tem um contrato a ser cumprido

Reprodução/ Twitter @FCBayernBR Lewandowski está querendo sair do Bayern de Munique



O atacante Robert Lewandowski reafirmou nesta segunda-feira, 6, seu desejo de deixar o Bayern de Munique, clube o qual defende desde 2014. Em entrevista ao portal polonês “Onet”, o centroavante disse que pretende sair para “viver mais emoções” e admitiu que o Barcelona pode ser sua futura casa. “Nenhuma outra oferta foi sequer considerada por mim a não ser a do Barcelona. Estou saindo porque quero mais emoções na minha vida”, declarou o jogador, eleito o melhor do mundo pela Fifa nos últimos dois anos.

No final de maio, Lewa já havia deixado claro que não pretende permanecer no Gigante da Baviera. “Minha era no Bayern acabou agora. Eu não vejo nenhuma possibilidade de continuar jogando no clube mais. O Bayern é um clube sério e eu acredito que eles não vão me manter. Eu não quero mais jogar lá. Está claro. Uma transferência é a melhor solução. Eu espero que eles não me parem”, disse o centroavante, que tem contrato com o clube alemão até a metade de 2023.

Mesmo com Lewandowski expondo seu desejo de sair da Allianz Arena, os diretores do Bayern de Munique fazem “jogo duro” e afirmam que o polonês tem um contrato a ser cumprido. Nas últimas semanas, o ex-goleiro Oliver Khan, presidente-executivo e ídolo do Bayern, e o diretor esportivo Hasan Salihamidzic afirmaram publicamente que não deixarão o jogador sair antes do fim do vínculo. Em mais de oito anos no Gigante da Baviera, o centroavante conquistou uma taça da Liga dos Campeões, outra do Mundial de Clubes e oito do Alemão.