Barcelona é investigado pela Uefa por comportamento racista de torcedores

Dupla fez até gesto nazista durante duelo com o PSG, na França, pela Liga dos Campeões da Europa; equipe corre risco de jogar sem torcida no jogo de volta

MOHAMMED BADRA/EFE/EPA Torcedores do Barcelona durante jogo contra o PSG no Parque dos Príncipes



A Uefa abriu uma investigação contra o Barcelona devido à prisão de dois torcedores do clube durante o jogo contra o PSG. A dupla foi detida por comportamento racista e saudações nazistas na área reservada ao time catalão no estádio Parque dos Príncipes, durante a partida válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain apresentou denúncias sobre o caso, incluindo a aprovação de crimes de guerra e insultos públicos de natureza racista. O clube francês ressaltou ser contra qualquer forma de discriminação e destacou que esse tipo de conduta não é aceitável nos estádios de futebol nem na sociedade. As reclamações foram reforçadas por associações como “SOS Racismo” e “Sportitude”. Caso o Barça seja punido no processo disciplinar, poderá ficar sem o apoio de seus torcedores nos jogos fora de casa das semifinais da Champions. Após vencer o PSG por 3 a 2 no jogo de ida, a equipe comandada por Xavi precisa de um empate para avançar no torneio europeu.

Veja o vídeo dos torcedores do Barcelona

Fascistas del FC Barcelona hicieron ayer el saludo nazi y gestos del mono en París. Ciudad que fue liberada del fascismo por La Nueve, formada mayoritariamente por soldados republicanos catalanes. Se ven sus caras. El club catalán debe echarlos de por vida pic.twitter.com/HOETBh8vjq — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 11, 2024

