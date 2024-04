TV espanhola demite ex-goleiro da seleção argentina por comentário racista

Germán Burgos, que jogou as Copas do Mundo de 1998 e 2002, disse que o atacante do Barcelona Lamine Yamal ‘pode terminar em um semáforo’ se não der certo no futebol

EFE/EFE-TV Burgos (segundo da esq. para a dir.) com o ex-zagueiro Godín (à sua dir.) o técnico Diego Simeone (à dir.) e o preparador físico Óscar Ortega (esq.) durante homenagem de torcedores do Atlético de Madrid ao uruguaio; ex-goleiro também é ídolo dos 'colchoneros'



A emissora espanhola Movistar Plus+ demitiu o ex-goleiro da seleção argentina Germán Burgos, que atuava como comentarista esportivo, após uma declaração racista contra Lamine Yamal, do Barcelona. Burgos afirmou que “se o atacante não der certo no futebol, pode terminar em um semáforo”. O comentário foi feito antes da partida entre Barça e Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões. Os clubes foram informados sobre a fala antes do jogo. Em protesto, os jogadores das duas equipes recusaram-se a dar entrevista à emissora. Após a partida, a Movistar emitiu um comunicado declarando que tomará medidas para evitar a repetição de tais incidentes. Burgos utilizou sua conta no Instagram para se desculpar, afirmando que sua intenção não era ofender Yamal nem qualquer outra pessoa relacionada ao futebol.

Burgous jogou em dois clubes de seu país, o Ferro Carril e o River Plate, antes de ir para a Espanha. No país europeu, defendeu o Mallorca e o Atlético de Madrid, onde virou ídolo. Ele disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2002 pela seleção argentina. Sua carreira como jogador começou em 1989 e terminou em 2004. Já Lamine Yamal tem se destacado recentemente no Barcelona. Ontem, tornou-se o jogador mais jovem a participar de uma partida de quartas de final da Liga dos Campeões. O Barcça venceu o PSG por 3 a 2 no primeiro jogo no duelo de ida. O segundo e derradeiro confronto será na próxima terça-feira, dia 16.

*Com informações do Estadão Conteúdo