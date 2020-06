Barcelona empata com Sevilla e pode perder a liderança para o Real Madrid

EFE/Jose Manuel Vidal Barcelona e Sevilla ficaram no 0 a 0



O Barcelona empatou com o Sevilla em 0 a 0, nesta sexta-feira, pela 30ª rodada, e se vê ameaçado na liderança do Campeonato Espanhol. No próximo domingo, o Real Madrid enfrenta o Real Sociedad, e pode ultrapassar o time catalão.

A equipe anfitriã não se intimidou por enfrentar o melhor jogador do mundo, e foi para cima do Barcelona. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Messi cobrou falta pela meia direita. A bola ia em direção ao ângulo, mas Kanoudé cortou de cabeça. Quatro minutos depois, Rakitic pegou sobra e chutou rente à trave.

No começo da segunda etapa, o Sevilla pressionou, e incomodou aos nove minutos, com Ocampos, e aos 11, com Munir. O goleiro Ter Stegen salvou o time.

Com pouco espaço, Messi, que trocou empurrões com o zagueiro brasileiro Diego Carlos, voltou a tentar na bola barada, mas parou nas mãos do goleiro Vaclik. Aos 42, na última grande chance, Suárez encobriu o travessão em arremate de pé esquerdo.

O resultado levou o Barcelona aos 65 pontos, três a mais que o Real. O time merengue pode assumir a ponta do campeonato caso vença no domingo, já que leva melhor no confronto direto, primeiro critério de desempate. Já o Sevilla se manteve em terceiro lugar, com 52 pontos, cinco a mais que o Getafe, primeiro concorrente fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Também nesta sexta, o Villareal se consolidou na sétima colocação, com 47 pontos, ao bater o Granada, nono, com 42, por 1 a 0 no estádio Los Cármenes.

Na parte de baixo da tabela, o Mallorca poderia ter deixado a zona de rebaixamento, mas empatou em casa com o Leganés, lanterna, em 1 a 1, e se manteve em 18º lugar, com 26 pontos, um a menos que o Celta de Vigo. Os visitantes têm 24.

* Com EFE