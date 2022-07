Barcelona entra em acordo com o Leeds e contrata brasileiro Raphinha por R$ 327 milhões 

Os catalães, desta forma, superaram a concorrência dos ingleses Arsenal e Chelsea, que também estavam interessados no jogador

Reprodução/Instagram/@raphinha Raphinha durante partida da seleção brasileira



O Barcelona anunciou na manhã desta quarta-feira, 13, que entrou em acordo com o Leeds (Inglaterra) para a contratação do brasileiro Raphinha. Em comunicado oficial, o clube espanhol informou que o atacante passará por exames médicos para assinar vínculo de cinco temporadas, ou seja, até a metade de 2027. Os catalães, desta forma, superaram a concorrência dos ingleses Arsenal e Chelsea, que também estavam interessados no jogador. Apesar de não divulgar os valores da transação, a imprensa europeia afirma que a diretoria blaugrana vai pagar 60 milhões de euros (cerca de R$ 327 milhões pelo câmbio atual) pelo jogador.

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Raphinha fez as categorias de base no Avaí e deixou o Brasil ainda antes de estrear como profissional. Comprado pelo Vitória de Guimarães (Portugal) em 2016, o atacante migrou para o Sporting dois anos mais tarde. No gigante português, o velocista se destacou, fazendo 9 gols em uma temporada e sendo negociado com o Rennes, da França. Em uma temporada no futebol francês, ele continuou evoluindo e migrou para o Leeds. Na Premier League, Raphinha virou peça-chave no esquema de Marcelo Bielsa e chamou atenção do técnico Tite. Pela seleção brasileira, o gaúcho soma apenas 9 partidas, mas já contribuiu com 3 gols e faz parte da equipe titular. Assim, o atleta de 25 anos é favorito a integrar a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2022.