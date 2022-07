Dani Alves critica o Barcelona, admite interesse do Athletico-PR e fala de seleção brasileira

De acordo com o lateral, caso retorne ao futebol brasileiro, será para vestir as cores do Furacão

Reprodução/Twitter/@FCBarcelona Daniel Alves deixou o Barcelona no fim de junho após não ter seu contrato renovado



Daniel Alves concedeu uma longa entrevista ao jornal britânico “The Guardian”. Em matéria publicada nesta segunda-feira, 11, o lateral-direito negou ter mágoas do Barcelona, clube que preferiu não renovar seu contrato. Apesar disso, o veterano criticou a diretoria catalã. “Eu não saí triste. Fui embora feliz de ter retornado. Sonhei por cinco anos com esse segundo momento. O clube tem pecado nos últimos anos. Mas não estou falando sobre o meu caso porque ele foi diferente. Serei eternamente grato ao Xavi e ao presidente por me trazerem de volta. Mas o clube precisa melhorar o trabalho fora de campo”, declarou o jogador de 39 anos.

Sem clube desde o mês passado, Daniel Alves revelou que recebeu algumas propostas, entre elas do Athletico-PR. De acordo com o lateral, caso retorne ao Brasil, será para vestir as cores do Furacão. “Hoje estou desempregado, mas coisas interessantes surgiram. Estou estudando os lugares, vendo quais têm bons níveis de competitividade. Quero ir para um lugar onde possa vencer. Eu não descarto nada, mas se eu voltar para o Brasil, será para o Athletico-PR”, disse o ala, que deixou o São Paulo na temporada passada após reclamar de salários atrasados.

A busca por um clube competitivo tem um objetivo claro: continuar sendo convocado para a seleção brasileira e estar na lista final de Tite para a Copa do Mundo, que acontece entre novembro e dezembro deste ano. Para Daniel Alves, sua boa relação com Tite não basta para garantir vaga no Mundial do Catar. “Ninguém jogar porque é amigo do técnico. É o trabalho dele que está em risco. Tite e eu trabalhamos juntos há anos. É uma relação de confiança e de exigência de performance”, comentou o atleta, que foi lembrado pelo comandante da Canarinho nas últimas três convocações.