Barcelona fica no 0 a 0 com o Girona, mas aumenta vantagem para o Real Madrid no Espanhol

Equipe catalã ampliou a sua diferença para o rival, que foi derrotado pelo Villarreal por 3 a 2, no último domingo, 9

EFE/ Quique García Lewandowski não conseguiu marcar no confronto entre Barcelona e Girona



O Barcelona decepcionou nesta segunda-feira, 10, ao empatar em 0 a 0 com o Girona, em pleno Camp Nou, no complemento da 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar de contar com o apoio de 77 mil pessoas, o time dirigido por Xavi Hernández parou na forte marcação adversária e na boa atuação do goleiro Gazzaniga. Mesmo com o resultado negativo, a equipe catalã aumentou a sua vantagem para o Real Madrid, rival que foi derrotado pelo Villarreal por 3 a 2, no domingo passado, no Santiago Bernabéu. Agora, os “Blaugranas” lideram a liga nacional com 72 pontos, treze a mais que o conjunto da capital espanhola. Restando dez rodadas para o fim, o Barça é o grande favorito ao título e terá como próximo compromisso o Getafe, no domingo, 16, fora de casa. Um dia antes, os madrilenos visitam o Cádiz e tentam continuar vivos na competição. No meio da semana, porém, o conjunto liderado por Carlo Ancelotti encara o Chelsea, na Espanha, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.