Barcelona joga mal, empata com o Rayo Vallecano e pode ficar mais distante da liderança do Espanhol

Time de Xavi Hernández pode ver o rival Girona abrir seis pontos de distância na ponta do campeonato

O Barcelona decepcionou neste sábado, 25, ao ficar no 1 a 1 com o Rayo Vallecano, fora de casa, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Pouco objetivo e sem ter o domínio do jogo, o time de Xavi Hernández foi surpreendido pelos mandantes, que abriram o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, com Unai López. Na base da insistência, os catalães só empataram aos 37 da etapa complementar, com Florian Lejeune (contra). Com o resultado, o Barça fica com 31 pontos, três a menos em relação ao Girona. O líder, entretanto, ainda entra em campo nesta segunda-feira, 27, para medir forças com o Athletic Bilbao, em casa. Já o segundo colocado Real Madrid, dono de 32 pontos, visita o Cádiz, neste domingo. Se vencer, o conjunto do treinador Carlo Ancelotti “dorme” na ponta da tabela de classificação.