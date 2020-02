Barcelona oficializa contratação de Braithwaite e impõe multa rescisória de 1,4 bi

Reprodução/Barcelona Braithwaite é o novo reforço do Barcelona



O Barcelona, enfim, contratou um atacante para substituir o lesionado Luís Suárez. Nesta quinta-feira (20), o clube catalão anunciou o dinamarquês Martín Braithwaite como novo reforço do time. O centroavante chega para assinar contrato de 4 anos e meio, ou seja, até 30 de junho de 2024.

Para tirar o atleta do Leganés na reta final temporada 2019/20, o Barcelona precisou pagar 18 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões, na cotação atual). Destaque da equipe que briga contra o rebaixamento, Braithwaite vem para tentar dar mais força ao setor ofensivo dos catalães, que está sem Suárez e Dembélé por contusões.

No contrato firmado com Braithwaite, o Barcelona valorizou o futebolista de 28 anos ao impôr uma multa rescisória de 300 milhões de euros (mais de R$ 1,4 bilhão).

Desesperado para ter alguém como referência, a equipe blaugrana tentará utilizar Martin Braithwaite o mais rápido possível. De acordo com o “AS”, o jogador poderá estrear no próximo sábado (22), diante do Eibar, no Campo Nou, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Sua apresentação, por outro lado, acontece ainda hoje.

Braithwaite é um dos principais jogadores do Leganés, equipe que atualmente é a 19ª colocada da La Liga, dentro da zona de rebaixamento. Em 27 partidas na temporada, ele soma 8 gols e 1 assistência.

Com 28 anos de idade, Braithwaite tem passagens por Toulouse (França), Middlesbrough (Inglaterra) e Bordeaux (França).