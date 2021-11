Barcelona oficializa retorno de Daniel Alves após quase seis anos 

Sem clube após deixar o São Paulo, o lateral-direito voltará a vestir as cores do time espanhol a partir de janeiro de 2022

EFE Daniel Alves está de volta ao Barcelona após quase seis anos



O Barcelona anunciou, na tarde desta sexta-feira, 12, o retorno de Daniel Alves após quase seis anos. Sem clube após deixar o São Paulo, o lateral-direito voltará a vestir as cores do time espanhol a partir de janeiro de 2022, tendo contrato somente até a metade do ano que vem. Ídolo no Camp Nou, o brasileiro atuou na equipe blaugrana por oito temporadas, conquistando três vezes a Liga dos Campeões, três edições do Mundial de Clubes, seis do Campeonato Espanhol, entre outros títulos. Ao todo, foram 391 partidas, com 21 gols e 101 assistências – o baiano foi por muito tempo o jogador que mais deu passes para Lionel Messi marcar.

Daniel Alves, no entanto, volta ao Barcelona em um momento complicado. Sem Messi, Suárez, Neymar ou outros grandes craques, o clube vive uma grave crise financeira e não é considerado favorito aos principais títulos da temporada. Na Liga dos Campeões, por exemplo, o time espanhol briga pela segunda posição do Grupo E com o Benfica e pode até ser eliminado precocemente caso não vença os portugueses no próximo dia 23. Já no espanhol, a equipe é a nona colocado, com somente 17 pontos em 12 rodadas disputadas. Assim, o veterano de 38 anos chega para dar mais “casca” ao Barça, que conta com muitos jovens em seu plantel. O brasileiro irá disputar vaga com Sergiño Dest (20) e Óscar Mingueza (22), por exemplo.

Livre no mercado desde a rescisão com o São Paulo, em meados de setembro, Daniel Alves viu o seu retorno ao Barça ser negado pelo então técnico Ronald Koeman. Com a saída do holandês, Xavi assumiu o comando do time e autorizou a diretoria a conversar com o brasileiro. Sem poder entrar em campo até janeiro, a ideia é que o lateral utilize as instalações do clube para se preparar fisicamente. O grande objetivo do jogador, vale lembrar, é integrar o grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ontem, os comandados de Tite garantiram vaga no torneio do Catar, ao vencer a Colômbia.

