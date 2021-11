Brasil vence a Colômbia por 1 a 0 e garante vaga na Copa do Mundo do Catar

Com 22 mil pessoas na Neo Química Arena, Brasil dominou e Paquetá fez o único gol do jogo

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Paquetá fez o único gol da partida



Com mais de 22 mil pessoas na Neo Química Arena, a seleção brasileira masculina recebeu a Colômbia pela 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 e venceu por 1 a 0, gol de Paquetá. A vitória confirma matematicamente o Brasil no Mundial do Catar, chegando aos 34 pontos. A Colômbia é a quinta na tabela, com 16 pontos. O primeiro tempo foi bastante truncado, com muitas faltas e ânimos exaltados. Até os 20 minutos, os colombianos tiveram as melhores chances da partida. Porém, a partir daí o Brasil conseguiu criar mais e aos 35 minutos, Danilo acertou a trave em lance pela direita. Nos acréscimos, Marquinhos cabeceou muito próximo da trave de Ospina e levantou a torcida.

No segundo tempo o enredo foi bem parecido com o jogo picotado. Tite fez alterações na equipe e o time melhorou. Aos 26 minutos, Paquetá abriu o placar ao receber passe de Neymar na entrada da área. Ospina chegou a desviar a bola, mas não evitou o gol. Mesmo com mais movimentação e dominando o jogo, a seleção não conseguiu ampliar o marcador. Na terça-feira, dia 16, a seleção faz o clássico contra a Argentina em San Juan, às 20h30 (horário de Brasília). O Brasil não contará com Casemiro, suspenso. Meia hora antes, os colombianos entram em campo contra o Paraguai no Metropolitano Barranquilla.