Barcelona perde para o Cádiz no Camp Nou e deixa Real Madrid perto do título no Espanhol 

EFE/Andreu Dalmau Barcelona e Cádiz se enfrentando pelo Campeonato Espanhol 2021/2022



O Barcelona decepcionou seus torcedores ao ser derrotado pelo Cádiz por 1 a 0, em pleno Camp Nou, nesta segunda-feira, 18, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Abalado com a eliminação na Liga Europa para o Eintracht Frankfurt, o time de Xavi Hernández até tentou furar o bloqueio rival, mas foi surpreendido com gol de Lucas Pérez e não conseguiu se recuperar na partida. Com o resultado, restando seis rodadas, os catalães permanecem na segunda posição com 60 pontos, ficando a quinze do líder Real Madrid – a equipe blaugrana, no entanto, tem um jogo a menos que o rival da capital. O Cádiz, por sua vez, pulou para a 16ª colocação, saindo da zona de rebaixamento.

Precisando da vitória para manter a possibilidade de título no Campeonato Espanhol, o Barcelona foi para o ataque e criou boas oportunidades com Depay, Alba e Frank De Jong. O time mandante, no entanto, parou em Ledesma e não mostrou capricho no momento do arremate. Para piorar, o Cádiz quase marcou em contra-ataque com Lucas Pérez, que recebeu de Sobrino e desperdiçou grande oportunidade. No retorno do intervalo, porém, o atacante recebeu outro presente do rebote de Ter Stegen e, desta vez, não desperdiçou. Pouco criativo, o Barça insistiu com jogadas trabalhadas e até conseguiu incomodar com Dembélé e Aubameyang, mas não o suficiente para superar a ótima partida do goleiro Ledesma.