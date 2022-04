Barcelona renova com Ronald Araújo até 2026 e coloca multa rescisória bilionária; veja detalhes 

Contratado pelo catalães em 2018 para integrar o time B, o uruguaio subiu ao profissional dois anos depois e vem se consolidando como titular dos “blaugranas”

Reprodução/Twitter/@FCBarcelona_Es Ronald Araújo é zagueiro do Barcelona e tem contrato com o clube até junho de 2026



O Barcelona anunciou na manhã desta terça-feira, 26, que chegou a um acordo com os representantes do zagueiro Ronald Araújo para a renovação do contrato até 30 de junho de 2026. Nascido em Riviera, no Uruguai, o defensor foi formado nas categorias de base do Rentistas e despontou no Boston River. Contratado pelo catalães em 2018 para integrar o time B, ele subiu ao profissional dois anos depois e vem se consolidando como titular dos “blaugranas”. Prova disso é que, na atual temporada, o uruguaio defendeu a equipe em 39 partidas, contribuindo com quatro gols. Sabendo da importância e da qualidade do atleta de 23 anos, a diretoria do Barça colocou uma multa rescisória estipulada em 1 bilhão de euros (na cotação atual, R$ 5,3 bilhões).