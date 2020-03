Barcelona vence com gol de Messi, assume a ponta do Espanhol e pressiona o Real

Reprodução Messi marcou o gol da vitória do Barcelona sobre a Sociedad



O Barcelona foi apático, mas conseguiu bater a Real Sociedad por 1 a 0, na tarde deste sábado (7), no Camp Nou, em confronto válido pelo Campeonato Espanhol. Lionel Messi, em pênalti apontado graças ao VAR (árbitro de vídeo), marcou para os catalães no final da partida válida pela 27ª rodada.

Sem apresentar um bom futebol, o Barcelona teve como o melhor o atacante Braithwaite, que estreou como titular na equipe blaugrana. A Sociedad, por sua vez, conseguiu marcar bem os avanços dos adversários, mas também foi inoperante na frente.

No segundo tempo, o confronto ficou mais aberto. Mais ligado, Messi participou das principais ações ofensivas da equipe e incomodou o goleiro Remiro em algumas oportunidades. Rakitic, em chute forte, também exigiu bela defesa do goleiro.

Ao mesmo tempo em agredia o rival, o Barça também levava sustos nos contragolpes. Isak e Monreal tiveram as melhores oportunidades para os visitantes, mas fracassaram nos arremates ao gol de Ter Stegen.

Aos 35 minutos, quando o embate se encaminhava para o 0 a 0, Le Normand tentou cortar bola na área da Sociedad, mas acabou tocando com o braço nela. Com ajuda do VAR, o árbitro assinalou a penalidade, convertida com maestria por Lionel Messi. Já nos acréscimos, Messi puxou contra-ataque e acionou Ansu Fati, que deixou Alba na boa para marcar. A arbitragem, entretanto, invalidou o lance por impedimento.

O resultado leva o Barcelona à liderança do torneio com 58 pontos. Com dois a menos, o Real Madrid entra em campo no próximo domingo (8), quando enfrenta o Real Bétis.