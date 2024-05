Antonio Carlos de Toledo, ex-jogador do São Paulo, morre aos 75 anos

Esquerdinha também foi economista e empreendedor do ramo da construção civil, além de proprietário da Margherita Pizzaria desde 1981

Reprodução/Jovem Pan Despedida de Toledo ocorre neste sábado (25) a partir das 15h



Antonio Carlos de Toledo, mais conhecido entre amigos e admiradores como Esquerdinha, morreu aos 75 anos. Sua trajetória foi marcada por uma diversidade de papéis que desempenhou com maestria: de ex-jogador do São Paulo a renomado empresário no ramo da construção civil, sem esquecer de sua faceta como economista. Toledo também era o orgulhoso fundador da Margarita Pizzaria desde 1981. Era um ávido fã de futebol e um espectador fiel da Jovem Pan, demonstrando seu amor pelo esporte não só nos gramados, mas também como telespectador. A despedida de Toledo ocorre neste sábado (25) a partir das 15h, no Cemitério Gethsêmani, na Vila Sônia, onde amigos, familiares e admiradores se reunirão para prestar suas últimas homenagens.