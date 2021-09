Barcelona x Bayern e Liverpool x Milan: Onde assistir aos jogos da 1ª rodada da Champions League

Nesta terça-feira, 14, serão oito jogos, com dois às 13h45 e seis às 16h

Reprodução/@ChampionsLeague Liga dos Campeões 2021 começa nesta terça-feira



A Liga dos Campeões 2021 vai começar. Nesta terça-feira, 14, Young Boys e Manchester United abrem a primeira rodada da fase de grupos no Stade de Suisse, na Suíça, às 13h45 (horário de Brasília) do Grupo F e será a estreia de Cristiano Ronaldo na competição, com a camisa dos Red Devils. Serão duas partidas nesse horário. Já às 16h, serão seis duelos com destaque para Barcelona e Bayern de Munique, no Camp Nou, pelo Grupo E. Ambos os jogos serão transmitidos pela TNT Sports, além do HBO Max. Na quarta-feira, 15, a disputa entre Besiktas e Borussia Dortmund, do Grupo C, abre o dia às 13h. O mundo estará de olho em Erling Haaland, o norueguês de 20 anos que é destaque no ataque auri-negro e já tem 13 gols em 13 jogos na temporada. Às 16h, Liverpool e Milan reeditam a final da temporada 2004/05 na primeira rodada do Grupo B, um dos ‘grupos da morte’ que ainda tem Atlético de Madrid e Porto. Essa partida será exclusiva do streaming HBO Max.

Confira abaixo os horários e onde assistir todos os jogos da 1ª rodada da Champions League:

Terça-feira, 14

13h45: Young Boys x Manchester United – HBO Max e TNT

13h45: Sevilla x RB Salzburg – HBO Max e Space

16h: Mälmo x Juventus – HBO Max

16h: Villarreal x Atalanta – HBO Max

16h: Dínamo de Kiev x Benfica – HBO Max

16h: Lille x Wolfsburg – HBO Max

16h: Barcelona x Bayern de Munique – HBO Max e TNT

16h: Chelsea x Zenit – HBO Max e Space

Quarta-feira, 15

13h45: Besiktas x Borussia Dortmund – HBO Max e TNT

13h45: Sheriff x Shakhtar Donetsk – HBO Max e Space

16h: Liverpool x Milan – HBO Max

16h: Manchester City x RB Leipzig – HBO Max

16h: Atlético de Madrid x Porto – HBO Max

16h: Sporting x Ajax – HBO Max

16h: Club Brugge x PSG – HBO Max e TNT

16h: Inter de Milão x Real Madrid – HBO Max e Space