Letícia Bufoni vaza número de Ítalo Ferreira: ‘Fiz m****’

Montagem sobre fotos/Reprodução/@italoferreia/@LetíciaBufoni Letícia Bufoni vazou o número de Ítalo Ferreira no Twitter



Letícia Bufoni cometeu uma gafe, nesta segunda-feira, 13, ao vazar o número do celular de Ítalo Ferreira em uma publicação no Twitter. Apesar da skatista ter apagado o post, diversas contas da rede social tiraram print e compartilharam a imagem. Nela, a campeã da Paris Conquest aparecia chamando o surfista para uma ligação por vídeo. Na publicação, entretanto, também era possível ver as informações do vencedor do surfe na Tóquio-2020. “Fiz merda!”, escreveu Bufoni após o incidente. “Maior mancada… Deixem o menino em paz senão ele me mata”, completou.

Em tom bem-humorado, Ítalo Ferreira mostrou um print da tela de seu celular com mais de 600 solicitações de mensagens. Também através do Twitter, o surfista brincou: “Obrigado pelas mensagens, pessoal. Só que tive que trocar de número. Letícia Bufoni, agora você me deve dois skates”, disse o nordestino, que ganhou o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. A skatista, por sua vez, participou da modalidade street dos Jogos, mas acabou ficando sem medalha.