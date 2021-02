Barcelona x PSG: Alba ‘curte’ ausência de Neymar nas oitavas da Liga dos Campeões

Por outro lado, Ronald Koeman, treinador do Barça, afirmou que jogadores da qualidade do brasileiro precisam ser protegido

Reprodução/PSG Neymar está fora do confronto entre Barcelona e PSG



Barcelona e Paris Saint-Germain fazem o primeiro duelo das oitavas da Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira, 16, a partir das 17 horas (de Brasília), no Camp Nou. Em entrevista coletiva, o lateral Jordi Alba, do time catalão, “curtiu” a ausência de Neymar, que sofreu uma lesão na coxa na semana passada e está fora do confronto. “É uma perda muito importante (para o PSG) e fica melhor para a gente”, comentou o espanhol, ressaltando que lamenta a contusão e desejando pronta recuperação ao brasileiro, que é dúvida para o embate de volta contra o Barça, em março.

Por outro lado, Ronald Koeman, treinador do Barcelona, afirmou que jogadores da qualidade de Neymar precisam ser protegidos. “Temos que proteger jogadores como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo porque eles fazem todos gostarmos mais ainda do jogo. Os juízes precisam protegê-los, mesmo sabendo que seja um esporte de contato. As melhores partidas são aquelas que possuem os melhores jogadores do mundo”, frisou o técnico holandês, que fará a sua primeira partida de mata-mata no comando dos Culés.

Além de Neymar, o PSG também não poderá contar com Ángel Dí María, argentino que está lesionado e tem se destacado com algumas assistências para os companheiros nesta temporada. O time francês, porém, terá à disposição o meio-campista italiano Marco Verratti, que se recuperou recentemente. O Barcelona, por sua vez, segue sem o brasileiro Philippe Coutinho, mas terá o retorno de Gerard Piqué.