Sem Neymar, PSG supera falha de Marquinhos para vencer o Nice

O resultado deixa o Paris Saint-Germain na liderança provisória do Francês com 54 pontos, mesma pontuação do Lille, que tem uma partida a menos

Reprodução/PSG O PSG venceu o Nice por 2 a 1 pelo Campeonato Francês



O Paris Saint-Germain teve de lutar, neste sábado, 12, para superar o Nice, pelo Campeonato Francês, por 2 a 1. No duelo realizado no Parque dos Príncipes, o time não contou com Neymar, que sofreu lesão na coxa na última quarta-feira. O resultado deixa o PSG na liderança provisória com 54 pontos, mesma pontuação do Lille, que tem uma partida a menos. O craque brasileiro, por sua vez, tem previsão de retorno em quatro semanas e, assim, perderá o duelo de ida das oitavas de finais da Liga dos Campeões, contra o Barcelona, na próxima terça-feira, no Camp Nou.

O PSG iniciou a partida de forma ofensiva e, aos 22 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com Draxler, que aproveitou rebote para deixar sua marca. O Nice empatou a partida, aos 5 do segundo tempo. O gol veio de uma falha do zagueiro brasileiro Marquinhos, que saiu jogando errado, facilitando para Rony Lopes balançar as redes do goleiro Navas. O baque no PSG com o gol sofrido foi tão grande que os visitantes acabaram crescendo na partida e, 10 minutos depois do empate, quase viraram o marcador após boa finalização de Gouiri, que resvalou no travessão. Mas mesmo com o domínio claro do Nice no Parque dos Príncipes, o PSG decretou a vitória suada, faltando cerca de 15 minutos para o final da partida, com o gol marcado pelo atacante italiano Moise Kean.

*Com informações do Estadão Conteúdo