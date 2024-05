Bayer Leverkusen busca empate contra a Roma, salva invencibilidade de 49 jogos e se classifica à final da Liga Europa

Atuais campeões da Bundesliga vão enfrentar a Atalanta, que chega a uma decisão europeia pela primeira vez em sua história, no dia 22 de maio, em Dublin, na Irlanda

INA FASSBENDER / AFP Jogadores do Bayer Leverkusen comemoram após o jogo de segunda mão das semifinais da UEFA Europa League entre Bayer Leverkusen e ASC Roma, em Leverkusen



O Bayer Leverkusen buscou no final do segundo tempo o empate contra a Roma e garantiu, não só sua invencibilidade de 49 jogos, como a classificação para a final da Liga Europa. Depois de vencer na ida na capital italiana por 2 a 0, os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso perdiam por 2 a 0 com dois pênaltis convertidos por Leandro Paredes, do Roma. A derrota estava levando o jogo para a prorrogação e acabando com a sequência de vitórias do Leverkusen, atualmente a maior no futebol. Mas, os rumos da partida mudaram aos 38 minutos quando Gianluca Mancini diminuiu a vantagem e aos sete minutos dos acréscimos por meio de Josip Stanisic.

A vitória classificou os atuais campões da Bundesliga para a final da Liga Europa. Os alemães enfrentam a Atalanta, na final do dia 22 de maio, em Dublin, na Irlanda. No outro jogo que definiu o finalista, a Atalanta eliminou o Olympique de Marselha ao vencer por 3 a 0, uma semana depois do empate na ida, no estádio Vélodrome (1-1). O time italiano chega a sua primeira final europeia. Os autores dos gols da Atalanta foram: Ademola Lookman (30′), Matteo Ruggeri (52′) dois minutos depois de uma grande oportunidade desperdiçada pelo atacante do Marselha, Iliman Ndiaye, e El Bilal Touré nos acréscimos (90’+4).

*Com informações da AFP