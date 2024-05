Real Madrid pode ter desfalque importante na decisão da Liga dos Campeões

Participação de Tchouaméni no jogo contra o Borussia Dortmund, em 1º de junho, está em risco após francês sofrer lesão por estresse no pé direito

Juanjo Martín/EFE O volante francês do Real Madrid, Aurelien Tchouaméni, festeja com os torcedores a classificação para a final da Liga dos Campeões



O Real Madrid pode ter um desfalque importante na final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 1º de junho em Wembley. O volante francês Tchouaméni sofreu uma lesão por estresse no pé direito durante a partida contra o Bayern de Munique e agora luta contra o tempo para se recuperar a tempo do confronto com o Borussia Dortmund. A contusão foi detectada após exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid. Trata-se de uma lesão por esforço no pé esquerdo, que é uma pequena fissura causada por esforço repetitivo. Com apenas 23 dias até a final da Champions, a presença do jogador na partida está em risco.

Esta não é a primeira vez que Tchouaméni enfrenta esse tipo de problema. Em outubro, ele teve uma contusão por estresse no pé esquerdo após um clássico contra o Barcelona, o que o afastou dos gramados por dois meses. Agora, a situação se repete, colocando em dúvida a participação do volante na decisão do torneio europeu. O Real Madrid ainda não definiu um prazo para a recuperação de Tchouaméni e não descarta a presença do jogador na final da Liga dos Campeões. No entanto, a lesão por estresse é um problema delicado e pode demandar um tempo significativo de recuperação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA