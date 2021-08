Bayern de Munique anuncia contratação de Sabitzer, destaque do RB Leipzig nas últimas temporadas

Agora, o meio-campista reencontrar o treinador Julain Nagelsmann, contratado pelo Gigante da Baviera para substituir Hansi Flick, que recebeu o convite para comandar a seleção alemã

Reprodução/FC Bayern Marcel Sabitzer é o novo reforço do Bayern de Munique



O Bayern de Munique anunciou nesta segunda-feira, 30, no último dia da janela de transferências, mais um reforço. Trata-se do meio-campista Marcel Sabitzer, um dos destaques do RB Leipzig nas últimas temporadas. Em comunicado oficial, a diretoria do Gigante da Baviera informou que o austríaco assinou contrato válido até junho de 2025. “Marcel Sabitzer tem tudo o que um jogador precisa para o FC Bayern. Ele também não precisará de muito tempo para se acostumar, pois já conhece bem a filosofia do nosso treinador Julian Nagelsmann”, disse Oliver Kahn, ex-goleiro e atual CEO do clube.

Revelado no Admira, da Áustria, Sabitzer passou por outros times do seu país natal até chamar atenção do RB Leipzig, em 2014. Durante sete anos no time alemão, ele 229 jogos, contribuindo com 52 gols e 42 assistências. Agora, ele irá reencontrar o treinador Julain Nagelsmann, contratado pelo Bayern para substituir Hansi Flick, que recebeu o convite para comandar a seleção alemã. “Estou muito feliz por poder jogar no FC Bayern. Mesmo quando criança, eu tinha muito orgulho da minha camisa do Bayern e ganhava uma nova a cada Natal. Vou dar tudo por este clube, quero ganhar o maior número de jogos possível e claro conquistar muitos títulos”, comemorou o jogador de 27 anos.