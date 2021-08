Duelo entre Barcelona e Bayern de Munique abre fase de grupos da Champions; veja datas e horários

Primeiro grande jogo da temporada acontece às 16h (horário de Brasília); Liverpool e Milan se enfrentam no dia 15

Divulgação Fase de grupos começa dia 14 de setembro



A Uefa divulgou nesta sexta-feira, 27, a tabela completa de datas e horários dos jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22. O torneio começa no dia 14 de setembro com duas partidas às 13h45 (horário de Brasília) e outras duas às 16h. Um dos maiores confrontos dessa primeira fase, entre Barcelona e Bayern de Munique, acontece logo no primeiro dia, às 16h. Pouco antes, o Manchester United enfrenta o Young Boys com Cristiano Ronaldo de volta à equipe após 12 anos. No dia 15, o clássico Liverpool e Milan será disputado às 16h, enquanto o jogo entre Inter de Milão e Real Madrid abre o dia às 13h45.

Confira abaixo todo o calendário da primeira fase:

PRIMEIRA RODADA

Terça-feira, 14 de setembro



13h45

Young Boys x Man. United

Villarreal x Atalanta

Sevilla x Salzburg

LOSC x Wolfsburg

16h

Barcelona x Bayern de Munique

Dínamo de Kiev x Benfica

Chelsea x Zenit

Malmö x Juventus

Quarta-feira, 15 de setembro



13h45

Beşiktaş x Dortmund

Sporting x Ajax

Sheriff x Shakhtar Donetsk

Inter x Real Madrid

16h

City x Leipzig

Club Brugge x PSG

Atlético de Madrid x Porto

Liverpool x AC Milan

SEGUNDA RODADA

Terça-feira, 28 de setembro



13h45

Ajax x Beşiktaş

Dortmund x Sporting

Shakhtar Donetsk x Inter

Real Madrid x Sheriff

16h

PSG x Man. City

Leipzig x Club Brugge

AC Milan x Atlético de Madrid

Porto x Liverpool

Quarta-feira, 29 de setembro



13h45

Atalanta x Young Boys

Man. United x Villarreal

Zenit x Malmö

Juventus x Chelsea

16h

Bayern x Dínamo de Kiev

Benfica x Barcelona

Salzburg x LOSC

Wolfsburg x Sevilla

TERCEIRA RODADA

Terça-feira, 19 de outubro



13h45

Club Brugge x Man. City

PSG x Leipzig

Beşiktaş x Sporting

Ajax x Dortmund

16h

Atlético de Madrid x Liverpool

Porto x Milan

Shakhtar Donetsk x Real Madrid

Inter vs Sheriff

Quarta-feira, 20 de outubro



13h45

Barcelona x Dínamo de Kiev

Benfica x Bayern

Salzburg x Wolfsburg

LOSC x Sevilla

16h

Young Boys x Villarreal

United x Atalanta

Chelsea x Malmö

Zenit x Juventus

QUARTA RODADA

Terça-feira, 2 de novembro

13h45

Wolfsburg x Salzburg

Sevilla x LOSC

Malmö x Chelsea

Juventus x Zenit

16h

Dínamo de Kiev x Barcelona

Bayern x Benfica

Villarreal x Young Boys

Atalanta x Man. United

Quarta-feira, 3 de novembro

13h45

AC Milan x Porto

Liverpool x Atlético de Madrid

Real Madrid x Shakhtar Donetsk

Sheriff x Inter

16h

City x Club Brugge

Leipzig x PSG

Sporting CP x Beşiktaş

Dortmund x Ajax

QUINTA RODADA

Terça-feira, 23 de novembro



13h45

Dínamo de Kiev x Bayern

Barcelona x Benfica

Villarreal x Manchester United

Young Boys x Atalanta

16h

Sevilla x Wolfsburg

LOSC x Salzburg

Malmö x Zenit

Chelsea x Juventus

Quarta-feira, 24 de novembro



13h45

Beşiktaş x Ajax

Sporting CP x Dortmund

Inter x Shakhtar Donetsk

Sheriff x Real Madrid

16h

City x PSG

Club Brugge x Leipzig

Atlético de Madrid x AC Milan

Liverpool x Porto

SEXTA RODADA

Terça-feira, 7 de dezembro



13h45

PSG x Club Brugge

Leipzig x Man. City

16h

Dortmund x Beşiktas

Ajax x Sporting CP

Real Madrid x Inter

Shakhtar Donetsk x Sheriff

Porto x Atlético de Madrid

AC Milan x Liverpool

Quarta-feira, 8 de dezembro

13h45

Juventus x Malmö

Zenit x Chelsea (18:45 CET)

16h

Benfica x Dínamo de Kiev

Bayern x Barcelona

Man. United x Young Boys

Atalanta x Villarreal

Salzburg x Sevilla

Wolfsburg x LOSC