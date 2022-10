Bayern de Munique atropela Viktoria Plzen e permanece com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões 

Sem tomar conhecimento do adversário, o Gigante da Baviera marcou com Leroy Sané (duas vezes), Serge Gnabry, Sadio Mané e Choupo-Moting

Reprodução/Twitter/@FCBayern Gnabry marcou na vitória do Bayern de Munique sobre o Viktoria Plzen



O Bayern de Munique não teve piedade nesta terça-feira, 4, ao golear o Viktoria Plzen (República Tcheca) por 5 a 0, na Allianz Arena, em Munique, pela abertura da terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23. Sem tomar conhecimento do adversário, o Gigante da Baviera marcou com Leroy Sané (duas vezes), Serge Gnabry, Sadio Mané e Choupo-Moting, vencendo os visitantes com extrema facilidade. Com o resultado, o time alemão chega aos nove pontos, permanece com 100% de aproveitamento no torneio da Uefa e mantém a liderança da chave C. Com três pontos cada, Inter de Milão e Barcelona se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília), em Milão, numa disputa direta pela segunda posição. Os checos ainda não pontuaram e estão no último lugar do grupo.

No mesmo horário, o Olympique de Marselha conseguiu uma importante vitória sobre o Sporting por 4 a 1, no Stade Vélodrome, em Marseille. Mesmo saindo atrás dos portugueses, que marcaram com Trincão, os franceses viraram com Alexis Sánchez, Amine Harit, Leonardo Balerdi e Mbemba. Com o resultado, o Olympique passou para a terceira posição do Grupo D, com os mesmo três pontos de Tottenham e Eintracht Frankfurt – ingleses e alemães também se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília). O Sporting permanece na ponta da chave, com seis pontos obtidos em três partidas.