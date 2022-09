Com dois gols de Lewandowski, Barcelona vence o Elche e assume liderança do Espanhol

Equipe catalã terá de torcer contra o Real Madrid para permanecer na primeira colocação; merengues fazem o clássico contra o Atlético neste domingo

Josep Lago/AFP Lewandowski comemora o gol que fechou a vitória do Barcelona sobre o Elche, seu segundo no jogo



O Barcelona venceu o Elche neste sábado, 17, por 3 a 0 e pulou para a liderança do Campeonato Espanhol. Para continuar lá, terá de esperar o fim desta 6ª rodada. Com um ponto a mais do que o Real Madrid, o time catalão torcerá contra o rival, que neste domingo, 18, fará o clássico contra o Atlético de Madrid, no estádio Civitas Metropolitano, às 16h (de Brasília). Os gols do Barça foram marcados por Robert Lewandowski (duas vezes, o primeiro e o terceiro) e Memphis Depay. A vitória reanima o Barcelona depois da derrota no meio da semana para o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa. Já o Elche, que pouco fez na partida além de se defender — principalmente depois da expulsão do zagueiro Gonzalo Verdú, aos 14 do primeiro tempo —, segue na lanterna da competição, com apenas um ponto.

*Com informações da AFP