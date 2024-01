Bayern de Munique derrota Hoffenheim e se aproxima do líder Bayer Leverkusen

Gigante da Baviera conta com o talento de Jamal Musiala para vencer por 3 a 0 e continuar sonhando com o título do Alemão

EFE/EPA/ANNA SZILAGYI Bayern de Munique bateu o Hoffenheim por 3 a 0 em partida válida pelo Campeonato Alemão



O Bayern de Munique prestou uma homenagem ao ídolo Franz Beckenbauer ao vencer o Hoffenheim por 3 a 0 em casa, nesta sexta-feira, 12, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. O destaque da partida foi Jamal Musiala, que balançou as redes em duas oportunidades. O terceiro gol foi marcado por Harry Kane nos minutos finais. Com essa vitória, o Gigante da Baviera fica a apenas um ponto do líder Bayer Leverkusen, que enfrentará o Augsburg no sábado. Vale ressaltar que o time de Munique ainda tem um jogo atrasado contra o Union Berlin, que foi adiado devido à neve em dezembro e será realizado no dia 24 de janeiro. Na tabela de artilheiros, Kane continua impressionando com sua eficiência, chegando a 22 gols em sua primeira temporada na Bundesliga. Na temporada anterior, Robert Lewandowski, então jogador do Bayern, havia marcado 22 gols antes da pausa de fim de ano.