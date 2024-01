Fábio Carille finaliza contrato com clube japonês e é oficializado como técnico do Santos

Clube confia que não precisará pagar multa cobrada pelos japoneses

Reprodução / Instagram @fabiocarille Fábio Carille foi oficializado como técnico do Santos nesta sexta-feira, 12



O técnico Fábio Carille está livre para dirigir o Santos após seu registro ser oficializado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A polêmica envolvendo o clube paulista e o japonês V-Varen Nagasaki chegou ao fim nesta sexta-feira, 12, com o contrato do treinador com o clube japonês encerrado desde o dia 1º de janeiro. Com o registro do contrato na CBF, o Santos encerra oficialmente as conversações com o V-Varen Nagasaki. Durante uma longa reunião pela manhã, representantes do Santos tomaram conhecimento de que o contrato de Carille com o clube japonês havia terminado. Assim, a partir do dia 1º de janeiro, o técnico estava legalmente liberado para acertar sua vinda para o Santos. O clube deixou claro que não agiu de má-fé, pois o vínculo do treinador com os japoneses já havia acabado.

A reunião contou com a presença dos advogados do Santos, o Coordenador de Futebol, o próprio Fábio Carille e o representante do clube no Japão. O Santos informou que eventuais demandas serão avaliadas e debatidas nos momentos oportunos e nos foros competentes. Agora, Carille já se prepara para dirigir o Santos na estreia do Paulistão, no dia 20, focado apenas no novo trabalho. A multa cobrada pelos japoneses deve ser resolvida nos tribunais, com o clube paulista confiante de que não precisará gastar dinheiro para resolver a questão.