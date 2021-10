Bayern de Munique faz 5 a 1 no Leverkusen e reassume liderança da Bundesliga

Lewandowski e Gnabry marcaram duas vezes e Müller marcaram os gols da vitória; Schick diminuiu

Reprodução/ Twitter @FCBayernBR Time da Baviera continua como a grande potência do país



O Bayern de Munique reassumiu a liderança do Campeonato Alemão ao golear o Bayer Leverkusen por 5 a 1 neste domingo, dia 17, pela oitava rodada. O Borussia Dortmund tinha assumido o primeiro lugar no sábado depois de vencer o Mainz por 3 a 1 e está há um ponto dos bávaros na tabela. O Leverkusen é o terceiro três pontos atrás. Como de costume Lewandowski abriu o placar na BayArena, aos três minutos de jogo. Aos 30, o camisa 9 reapareceu e ampliou o marcador. Quatro minutos depois, Thomas Müller fez o terceiro e, aos 35, Gnabry marcou o quinto. O ‘rolo compressor’ alemão continuou e aos 37, Gnabry fez o quinto. No segundo tempo, o Leverkusen conseguiu diminuir aos 10 minutos com Patrik Schick, mas não teve forças para reverter a derrota. Na próxima rodada, o Bayern enfrenta o Hoffenheim sábado, dia 23, às 10h30 (horário de Brasília), enquanto o Leverkusen joga contra o Colônia no domingo, dia 24, às 10h30.