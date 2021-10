Medalhista olímpica, Laura Pigossi é campeã de duplas em Lima, no Peru

Brasileira competiu ao lado da argentina Maria Cale e venceu a dupla Maria Perez e Jessica Plazas, por 2 sets a 0

Reprodução/ Tenis al Maximo Laura (a direita) competiu ao lado de Maria Cale no Peru



A paulistana Laura Pigossi, medalhista de Bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, conquistou neste sábado, 16, o título da chave de duplas do torneio de Lima, no Peru, evento com premiação de US$ 25 mil, disputado no saibro. A jogadora, que mora e treina em Barcelona, na Espanha, na AD In Tennis Academy, e a argentina Maria Carle superaram na final as colombianas Maria Perez e Jessica Plazas por 2 sets a 0 com um duplo 6/1 em apenas 55 minutos. Esta é a segunda conquista de Laura na temporada. Ela foi campeã em Medellín, na Colômbia, também em evento com premiação de US$ 25 mil. Agora, Laura soma a 40ª conquista na carreira, segunda no ano. Atual número 183 do mundo nas duplas, ela somará 65 pontos e deverá dar novo salto no ranking a ser divulgado no dia 25 de outubro.

“Foi uma semana bem divertida, gostei bastante de jogar dupla com ela, as duas bem intensas, o duelo da semifinal foi muito duro, muito mental, decidido em 14 pontos decisivos. Tínhamos perdido em simples no dia, estávamos um pouco para baixo, mas mesmo assim conseguimos levantar a cabeça e seguir”, analisou Pigossi, que tem o patrocínio do Banco BRB e da Confederação Brasileira de Tênis: “Hoje na final foi um pouco de sincronia, a gente aprendeu a jogar uma com a outra depois de três partidas e isso ajudou muito”. Sua próxima competição será o torneio de US$ 25 mil em Rio do Sul (SC), que começa na terça-feira, dia 19. Será a primeira competição da tenista no Brasil após a conquista histórica da medalha para o Brasil ao lado de Luisa Stefani, no fim de julho.