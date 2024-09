Bayern de Munique goleia o Holstein Kiel por 6 a 1 e assume liderança isolada do Campeonato Alemão

Destaque da partida foi Harry Kane, que brilhou ao marcar três gols; os outros gols do time bávaro foram anotados por Musiala, Remberg (contra) e Olise

AXEL HEIMKEN/AFP O atacante inglês Harry Kane, camisa 9 do Bayern de Munique, comemora com seus companheiros de equipe após marcar de pênalti



O Bayern de Munique aproveitou o tropeço do RB Leipzig e, com uma atuação dominante, goleou o Holstein Kiel por 6 a 1 neste sábado (14), assumindo a liderança isolada do Campeonato Alemão. Com três vitórias em três rodadas, o gigante bávaro soma nove pontos, abrindo uma vantagem de dois sobre Borussia Dortmund e o próprio Leipzig. O grande destaque da partida foi Harry Kane, que brilhou ao marcar três dos seis gols (aos 7 e 43 minutos do primeiro tempo e aos 46 do segundo, de pênalti). Jamal Musiala abriu o placar logo no primeiro minuto. O Bayern também foi à rede em um gol contra de Nicolai Remberg, aos 13 minutos da primeira etapa, e em um chute certeiro de Michael Olise, aos 20 minutos da etapa final. Já o Holstein Kiel, recém-promovido e ainda sem pontuar na competição, amarga a lanterna da tabela com três gols marcados e 11 sofridos — um espelho exato do Bayern, que ostenta 11 gols feitos e apenas três sofridos.

Mais cedo, o Bayer Leverkusen, atual campeão, reencontrou o caminho das vitórias ao golear o Hoffenheim por 4 a 1, enquanto o RB Leipzig, após uma vitória sobre o Leverkusen antes da pausa internacional, tropeçou ao empatar sem gols com o Union Berlin. O Leipzig, com sete pontos e invicto na temporada, se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões na próxima quinta-feira (18). Na cola do Leipzig, o Borussia Dortmund venceu o Heidenheim por 4 a 2, enquanto o Eintracht Frankfurt derrotou o Wolfsburg por 2 a 1 com dois gols de Omar Marmoush. O Freiburg também venceu pelo mesmo placar, derrotando o vice-lanterna Bochum com dois gols de Junior Adamu. Outro destaque foi o Stuttgart, que conquistou sua primeira vitória ao bater o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1, antes de sua estreia na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

