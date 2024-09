Haaland brilha, Manchester City vence o Brentford de virada e mantém 100% de aproveitamento

O Manchester City venceu o Brentford por 2 a 1 neste sábado (14) e manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês, com quatro vitórias em quatro jogos. Erling Haaland foi novamente o destaque, marcando dois gols (aos 19 e aos 32 minutos do primeiro tempo), chegando na competição. Com o resultado, o time de Pep Guardiola assumiu a liderança isolada após a derrota do Liverpool para o Nottingham Forest por 1 a 0, em Anfield. Os Reds, agora comandados pelo técnico holandês Arne Slot, sofreram o primeiro revés na temporada após três vitórias seguidas. O único gol da partida foi marcado por Callum Hudson-Odoi, aos 8 minutos do segundo tempo. O Forest, que terminou em 17º na última temporada, segue invicto, com duas vitórias e dois empates, e ocupa provisoriamente a quarta posição na tabela.

Na classificação, o Manchester City é o único time com 12 pontos, três a mais que o Liverpool, que pode ser ultrapassado pelo Arsenal, caso vença o Tottenham no clássico de domingo. No Etihad Stadium, o Brentford abriu o placar logo aos 22 segundos com Yoane Wissa, mas o City rapidamente virou com Haaland, garantindo os três pontos para o time tetracampeão. Mais cedo, o Manchester United se recuperou das duas derrotas antes da pausa da data Fifa, vencendo o Southampton por 3 a 0, fora de casa. Matthijs De Ligt, Marcus Rashford e Alejandro Garnacho marcaram os gols da vitória. O goleiro André Onana foi decisivo ao defender um pênalti quando o jogo ainda estava 0 a 0. Com a vitória, o técnico Erik ten Hag alivia a pressão, alcançando sua segunda vitória em quatro rodadas. Já o Southampton segue sem pontuar, com quatro derrotas consecutivas no campeonato.

