Bayern de Munique oficializa demissão de Julian Nagelsmann; Thomas Tuchel é o novo técnico

O Bayern de Munique confirmou na tarde desta sexta-feira, 24, que demitiu o técnico Julian Nagelsmann. De acordo com a imprensa alemã, diretoria decidiu desligar o jovem treinador devido aos atritos do comandante com boa parte do elenco, além do mau desempenho do time no Campeonato Alemão. Em nota, o Gigante da Baviera confirmou que Thomas Tuchel será o substituto. Vencedor da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes com o Chelsea, o treinador germânico estava desempregado desde a metade do ano passado. No currículo, ele também tem passagens vitoriosas por Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Atualmente, o Bayern é o segundo colocado do Alemão, com um ponto a menos que o líder Dortmund – restam nove rodadas para o término da liga. Na Champions League, a equipe bávara está nas quartas de final e enfrentará o Manchester City. O duelo de ida está marcado para 11 de abril, enquanto a volta foi agendada para 19 do mesmo mês.

Thomas Tuchel will receive a contract until 30th June 2025 and will supervise squad training for the first time on Monday. pic.twitter.com/kXZGxHPXdB

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 24, 2023