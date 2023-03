Uefa realiza sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões; veja confrontos 

Os jogos de ida estão marcados para 11 e 12 de abril, enquanto as partidas de volta foram agendadas para 18 e 19 do mesmo mês

Reprodução/Twitter/@ChampionsLeague Taça da Liga dos Campeões 2022/23



A Uefa realizou nesta sexta-feira, 17, o sorteio dos jogos das quartas de final e do chaveamento da Liga dos Campeões 2022/23. Atual campeão, o Real Madrid enfrentará o Chelsea nesta fase. O vencedor do duelo medirá forças com quem passar de Bayern de Munique x Manchester City. Do outro lado, Milan e Napoli fazem um embate italiano no principal torneio europeu. O ganhador terá pela frente Benfica ou a Inter de Milão. Os jogos de ida estão marcados para 11 e 12 de abril, enquanto as partidas de volta foram agendadas para 18 e 19 do mesmo mês. Depois, as semifinais serão realizadas nas duas primeiras semanas de maio. Já a grande decisão acontece em 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. Dos oito clubes vivos na competição, apenas City e Napoli ainda não levantaram o troféu mais cobiçado do Velho Continente.

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹 *FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023

*Chelsea, Benfica, Bayern e Napoli vão decidir as vagas em casa