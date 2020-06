Bayern de Munique pode conquistar a Bundesliga na próxima rodada; saiba como

Reprodução/Bayern O Bayern está muito perto de conquistar o Campeonato Alemão



O Bayern de Munique está muito perto de ampliar o seu domínio na Alemanha e conquistar o oitavo título consecutivo da Bundesliga. A vantagem do “Gigante da Baviera” para os rivais é tão grande que o time de Robert Lewandowski, Thomas Muller e companhia poderá faturar a taça no próxima final de semana, com três rodadas de antecedência.

Restando quatro rodadas para o fim do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique soma 70 pontos, sete a mais que o Borussia Dortmund e onze de vantagem para o RB Leipzig, os únicos dois concorrentes ao troféu da temporada 2019/20.

Desta forma, o Bayern precisa bater o Mönchengladbach, na Allianz Arena, e torcer para o Borussia Dortmund perder para o Fortuna Düsseldorf, fora de casa. Os dois confrontos estão marcados para o sábado (13), sendo que os bávaros entram em campo mais tarde, já sabendo do resultado da partida dos aurinegros.

Até um empate do Borussia combinado com uma vitória do Bayern faria os bávaros serem os “campeões virtuais” – a equipe de Dortmund precisaria tirar uma diferença enorme de saldo nas rodadas restantes, além de torcer para o arquirrival perder todos os jogos.

Ao RB Leipzig, resta vencer todos os embates, torcer para a equipe de Munique perder as quatro partidas e ainda tirar a vantagem de quatro pontos do Borussia Dortmund.

Caso a combinação não aconteça no próxima final de semana, o time comandado por Hansi Flick terá outra oportunidade garantir o título na 32ª rodada, quando visita o Werder Bremen.

Desde que o futebol foi retomado na Alemanha, o Bayern de Munique venceu os seus cinco jogos, tendo um aproveitamento de 100%. O triunfo por 1 a 0 diante do Dortmund, na 28ª rodada, praticamente selou a conquista do torneio.