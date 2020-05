Bayern de Munique renova contrato de Manuel Neuer até 2023

Divulgação Neuer renovou o contrato com o Bayern de Munique até 2023



É o fim de uma novela! O Bayern de Munique anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), a renovação do contrato de Manuel Neuer. Ídolo do clube alemão, o goleiro passa a ter vínculo com o time bávaro até o final de junho de 2023.

Neuer tinha contrato com o Bayern somente até a metade do ano que vem. Devido à falta de acordo entre as partes, a imprensa alemã chegou a informar que o arqueiro havia desistido de permanecer na equipe. O Chelsea, inclusive, teria surgido como possível destino do jogador de 34 anos.

Hoje, entretanto, o Bayern anunciou que o goleiro fica. “O FC Bayern está muito feliz e satisfeito por Manuel ter prorrogado o seu contrato até 30 de junho de 2023. Manuel é o melhor goleiro do mundo e nosso capitão”, comentou o presidente Karl-Heinz Rummenigge, em comunicado.

Já Neuer explicou que a demora para estender o seu vínculo aconteceu graças à paralisação no futebol devido à pandemia de Covid-19. “Nas semanas de paralisação como resultado da pandemia de coronavírus, eu não queria tomar uma decisão porque ninguém sabia quando e como o futebol da Bundesliga continuaria”, disse Manuel Neuer, que pertence ao clube desde 2011.

“Também foi importante para mim continuar trabalhando com nosso treinador de goleiros, Toni Tapalovic. Agora que isso foi resolvido, olho para o futuro com grande otimismo. Eu me sinto muito confortável e em casa na Baviera. O FC Bayern é e continua sendo um dos principais endereços do futebol europeu”, continuou.

Neuer esteve em campo na vitória do Bayern de Munique sobre o Union Berlim, no último domingo, na retomada do Campeonato Alemão. O time da Baviera lidera a Bundesliga, com quatro pontos a mais que o segundo colocado Borussia Dortmund.