Bayern de Munique tira Luis Díaz do Liverpool por R$ 490 milhões

Atacante colombiano se torna terceiro jogador mais caro da história dos bávaros; Harry Kane e Lucas Hernández ocupam as duas primeiras posições, respectivamente

Divulgação/Instagram/@fcbayern Luis Díaz é anunciado e faz primeiro treino pelo Bayern de Munique



O Bayern de Munique anunciou oficialmente nesta quarta-feira (30) a contratação do atacante da seleção colombiana Luis Díaz. Campeão inglês pelo Liverpool na última temporada, Díaz assinou contrato com o atual campeão alemão até 2029. Segundo a imprensa especializada, o clube bávaro desembolsou 75 milhões de euros (R$ 490 milhões na cotação atual) para ter o jogador, a terceira contratação mais cara de sua história. Só o inglês Harry Kane (100 milhões de euros em 2023, ou R$ R$ 538 milhões na cotação da época) e o francês Lucas Hernández (80 milhões de euros, ou R$ 355 milhões na cotação da época) superam a quantia que o Bayern investiu no colombiano.

“Luis Díaz é um jogador com experiência internacional, de enorme qualidade, grande habilidade e confiável. Vai ajudar muito a nossa equipe”, declarou Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique. Díaz acaba de ter sua melhor temporada no Liverpool, com 17 gols marcados e oito assistências, participando da conquista do 20º título do Campeonato Inglês do clube.

“Estou muito feliz, fazer parte do Bayern significa muito para mim, é um dos maiores clubes do mundo (…) Meu objetivo é ganhar todos os títulos possíveis”, disse o atacante. No Bayern, Luis Díaz deve ocupar o lado esquerdo da armação ofensiva e disputar posição com o francês Kingsley Coman.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja anúncio do Bayern de Munique:

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert