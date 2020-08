Bayern goleia Barcelona por 8 a 2 e vai às semis da Liga dos Campeões

Impetuoso em Lisboa, time alemão aguarda definição de adversário, que pode ser City ou Lyon

EFE/EPA/Manu Fernandez Emprestado pelo Barcelona ao Bayern, Coutinho marcou duas vezes



A vitória do Bayern de Munique sobre o Barcelona na tarde desta sexta-feira, em Lisboa, ficará marcada para sempre na historia da Liga dos Campeões. Intenso, insaciável, organizado e com um jogo coletivo perfeito, o time alemão atropelou o adversário catalão por 8 a 2, no Estádio da Luz, e avançou para as semifinais, reforçando seu favoritismo para vencer o torneio.

Grande postulante ao título que não leva para casa desde 2014, o Bayern pode enfrentar o Manchester City ou o Lyon, que decidem a vaga neste sábado. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira, 19, novamente em Lisboa. A final será em 23 de agosto.

O time bávaro humilhou o Barcelona como se estivesse jogando contra um rival sem expressão, com jogadores desconhecidos. Avassaladora, a equipe alemã não teve piedade: passeou em Lisboa. No primeiro tempo, abriu o placar com Müller, viu o time espanhol empatar com uma infelicidade de Alaba, mas rapidamente tomou à frente com Perisic. Gnabry marcou o terceiro e Müller apareceu novamente para transformar o placar em goleada no fim da primeira etapa.

O que já era um passeio ficou ainda pior na segunda etapa. O time espanhol chegou a marcar o segundo com Suárez, em bela jogada do uruguaio, que aplicou uma linda finta em Boateng dentro da área. No entanto, o Barcelona vivia apenas de lampejos individuais de alguns jogadores – o principal deles, Lionel Messi, estava apagado.

Entregue, o Barça foi presa fácil. Os alemães deram uma aula de futebol nos últimos 45 minutos. O quinto saiu dos pés de Kimmich, completando linda jogada individual de Davies, que passou com a maior facilidade por Semedo pela esquerda. Lewandowski, claro, não poderia passar em branco. O polonês, um ds maiores artilheiros da Europa, anotou o sexto escorando cruzamento do brasileiro Philippe Coutinho. Ele chegou à marca de 14 gols na competição, média superior a um gol por jogo.

Coutinho, que pertence ao Barcelona, entrou muito bem, e foi responsável por concluir o massacre. Depois da assistência para Lewandowski marcar, o camisa 10 anotou o sétimo aos 40 minutos, em finalização rasteira no canto direito de Ter Stegen, e marcou o oitavo, para encerrar a histórica goleada, aos 43 minutos. Ele foi tímido na comemoração, mas teve participação importante na partida que os dois times, por diferentes motivos, não esquecerão tão cedo.

