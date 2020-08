Barcelona anuncia mais um caso positivo de Covid-19 no elenco e acende alerta

O jogador foi campeão mundial com a França em 2018

EFE Jogadores do Barcelona em ação em partida válida pelo Campeonato Espanhol



O Barcelona anunciou nesta sexta-feira, 14, horas antes do jogo contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, que o zagueiro francês Samuel Umtiti deu positivo em teste para o novo coronavírus. O defensor, segundo comunicado divulgado pelo clube, está assintomático e isolado na própria casa. Umtiti, que não viajou para Portugal, onde acontece a reta final da Champions, por causa de lesão, foi submetido ao teste para o patógeno que provoca a Covid-19 ontem e soube do resultado hoje, de acordo com a nota do Barça. Ainda segundo o clube, as autoridades esportivas e de saúde da Espanha foram informadas sobre o caso.

Por fim, os blaugranas indicaram que todas as pessoas com quem Umtiti teve contato nos últimos dias estão sendo rastreadas, para que também sejam testadas para o novo coronavírus. Apesar disso, o clube acendeu o sinal de alerta. Na última quinta-feira, 13, afinal, o também zagueiro Todibo foi diagnosticado com Covid-19. Assim como o francês, ele não viajou a Portugal, mas esteve no CT do Barcelona para realizar treinamentos. Outros nove jogadores também frequentaram o local para a pré-temporada: Pedri, Trincão, Rafinha, Aleñá, Oriol Rosell, Miranda, Matheus Fernandes e Wague. Todos, segundo o Barça, estão sendo acompanhados.

*Com informações da Agência EFE