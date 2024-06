Bélgica empata com Ucrânia e pega a França nas oitavas; Romênia e Eslováquia avançam na Eurocopa

Resultado eliminou os ucranianos; romenos passaram em primeiro lugar no Grupo E, enquanto os belgas ficaram com a segunda posição

EFE/EPA/ANNA SZILAGYI Johan Bakayoko da Bélgica em ação contra Oleksandr Zinchenko da Ucrânia durante a partida de futebol do Grupo E do UEFA EURO 2024



A Bélgica garantiu uma vaga nas oitavas de final da Euro-2024 em segundo lugar do super equilibrado Grupo E nesta quarta-feira (26), em Stuttgart, na Alemanha, após um empate em 0 a 0 com a Ucrânia, que com esse resultado está eliminada do torneio. Os ‘Diabos Vermelhos’, que mais uma vez mostraram falta de criatividade e eficiência, enfrentarão a França nas oitavas na próxima segunda-feira, 1º de julho, em Düsseldorf, às 13h00 (horário de Brasília). Os belgas avançaram para próxima fase com os mesmo quatro pontos da Romênia, que garantiu o primeiro posto pelos critérios de desempate. Em Stuttgart, na Alemanha, belgas e ucranianos estiveram longe de disputar uma partida de bom nível técnico. A marcação forte, a falta de criatividade e as diversas falhas no ataque foram a tônica do duelo, pela rodada final da fase de grupos. E os goleiros trabalharam menos do que o esperado.

Lukaku, De Bruyne e companhia seguiam com dificuldades nesta Eurocopa. Se um falhava na pontaria, o outro não encontrava espaço para aplicar sua conhecida criatividade. A Ucrânia, quase na base do desespero, também sofria para superar a marcação belga. Tanto que a única chance real de gol veio de bola parada. A Eslováquia, em terceiro, ainda tem chances de classificação, diferente da Ucrânia, que também somou quatro pontos, mas ficou em quarto lugar, sem mais chances de avançar. Em Frankfurt, Eslováquia e Romênia se classificaram para as oitavas de final da Eurocopa após empatarem em 1 a 1, na terceira e última rodada do Grupo E. A Eslováquia abriu o placar em uma cabeçada de Onderj Duda aos 24 minutos, mas a Romênia empatou pouco depois em cobrança de pênalti de Martin Dubravka (37′).

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo