Eslovênia empata com Inglaterra e se classifica pela primeira vez para oitavas da Eurocopa 

Resultado acabou com as chances de classificação da Croácia, que esperava um milagre; eslovenos pegam Portugal ou primeiro colocado do grupo da Bélgica, o resultado sai nesta quarta-feira (26)

EFE/EPA/YOAN VALAT Jogadores da Eslovênia comemoram com torcedores após empate no jogo de futebol do grupo C do UEFA EURO 2024



Em um resultado histórico, a Eslovênia vai disputar o mata a mata da Eurocopa. O resultado veio após um empate sem gols com a Inglaterra, que garantiu a seleção na terceira posição do grupo C, atrás da Dinamarca, que ficou com primeiro lugar, e Dinamarca, na segunda posição. Os ingleses, apesar de terem garantido o primeiro lugar do grupo, ficou devendo futebol. Não fizeram um jogo bom na fase de grupos. A classificação da Eslovênia eliminou a Croácia, que empatou na terça-feira (25) com a Itália e dependia de um milagre para conseguir seguir viva na competição. Eslovênia pega Portugal ou primeiro colocado do grupo da Bélgica, o resultado sai nesta quarta-feira (26), e a Dinamarca enfrenta a anfitriã Alemanha. As equipes entraram em campo com objetivos diferentes, enquanto a Inglaterra queria a vitória para garantir o primeiro lugar do grupo, os eslovenos buscavam somar algum ponto para se manterem vivos na competição.

Apesar do resultado não ter sido o que nenhumas das equipes queria, foi bom para ambos, já que conseguiram alcançar seus objetivos. Na primeira etapa, os times buscaram o jogo. A Eslovênia teve mais domínio no campo de ataque quando teve a posse de bola, já a Inglaterra chegou em boas arrancadas de Foden e Saka. Os ingleses até chegaram a marcar o gol com Saka, mas foi anulado por impedimento. O segundo tempo, no entanto, foi bem menos intenso. A Eslovênia só se defendeu, enquanto os ingleses tinham maior posse, mas penavam na criação e finalização. Sem nenhuma inspiração, os ingleses tentaram chutes de longe e cruzamento para a área, mas não conseguiram marcar.