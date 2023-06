Benzema é anunciado como reforço do Al Ittihad e fará dupla de ataque com ex-Corinthians

Clube da Arábia Saudita pagará cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 540 milhões) por ano ao francês, atual detentor da Bola de Ouro

O Al Ittihad oficializou nesta terça-feira, 6, a contratação do atacante Karim Benzema, que ficou livre no mercado da bola após não renovar com o Real Madrid. Através das redes sociais, o clube da Arábia Saudita deu as boas-vindas ao francês, atual detentor da Bola de Ouro. “Benzema está aqui. Um novo tigre rugirá”, diz a publicação, em referência ao mascote do time. Na equipe saudita, o centroavante formará dupla com Romarinho, campeão da Libertadores com o Corinthians em 2012. O brasileiro, inclusive, foi o protagonista do Al Ittihad na conquista do título da Liga Saudita – o conjunto ficou à frente do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. De acordo com a imprensa espanhola, Benzema receberá cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 540 milhões) livres de impostos por ano – seu contrato é valido por duas temporadas. Segundo maior artilheiro da história do clube madrileno, o jogador de 35 anos anotou 353 gols e deu 165 assistências em 647 partidas pela agremiação espanhola. Além de ganhar cinco edições da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, o craque também é tetracampeão do Espanhol. Ao todo, foram 23 taças com a camisa dos Blancos.