Benzema está perto de trocar o Real Madrid por time da Arábia Saudita; veja detalhes

No Al Ittihad, o astro de 35 anos assinará vínculo de duas temporadas e receberá cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 540 milhões) livres de impostos por ano

José Zorrilla. EFE/R. García Karim Benzema comemora gol marcado com a camisa do Real Madrid



O atacante Karim Benzema está muito perto de deixar o Real Madrid, sua casa nos últimos 14 anos, para fechar com o Al Ittihad. Segundo matéria do jornal “AS”, publicada nesta quarta-feira, 31, o centroavante está “com mais de um pé e meio” na Arábia Saudita, bastando apenas a oficialização das partes. Em fim de contrato no time merengue, o francês teria conversado com seu ex-colega Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, antes de aceitar a oferta do atual campeão do Campeonato Saudita. No Mundo Árabe, o astro de 35 anos assinará vínculo de duas temporadas e receberá cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 540 milhões) livres de impostos por ano. A expectativa, assim, é que o jogador forme parceria com Romarinho, ex-Corinthians, o principal atleta do Al Ittihad. Segundo maior artilheiro da história do clube madrileno e dono de uma Bola de Ouro, Benzema anotou 353 gols e deu 165 assistências em 647 partidas. Além de ganhar cinco edições da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, o craque também é tetracampeão do Espanhol.