Benzema faz três, Real Madrid vence o Chelsea e larga na frente nas quartas da Liga dos Campeões

Decisivo na remontada diante do Paris Saint-Germain, quando anotou um hat-trick nas oitavas, o atacante francês voltou a brilhar em uma partida de Champions League

EFE/EPA/NEIL HALL Benzema marcou três vezes na vitória do Real Madrid sobre o Chelsea



O Real Madrid mostrou o motivo de ser o maior campeão da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 6, ao vencer o Chelsea por 3 a 1, em pleno Stamford Bridge, na Inglaterra. Sem tomar conhecimento do adversário, simplesmente o atual campeão europeu, os “Blancos” contaram mais uma vez com o talento de Karim Benzema para conquistar um excelente resultado na partida de ida das quartas de final. Decisivo na remontada diante do Paris Saint-Germain, quando anotou um hat-trick nas oitavas, o atacante francês voltou a marcar três vezes em uma partida de “Champions League”. Kai Havertz, por sua vez, marcou o tento solitário dos “Blues”. O duelo de volta está marcado para a próxima terça-feira, 12, no Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

A estratégia de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, foi muito clara desde o primeiro minuto: fechar os espaços na defesa e usar a velocidade do tridente formado por Benzema, Vinicius Júnior e Valverde para contragolpear. Logo no começo, o trio funcionou e o brasileiro quase abriu o placar, acertando o travessão do goleiro Mendy. Pouco depois, aos 21 minutos, o francês recebeu cruzamento na medida de Vini para cabecear no ângulo do arqueiro senegalês. Tentando acordar na partida, o Chelsea não teve tempo para esboçar uma reação. Três minutos depois, Modric fez levantamento com perfeição e Benzema só desviou para testar para as redes. Já no fim, aos 39 minutos, os ingleses descontaram com Havertz, meia-atacante que recebeu passe por elevação de Jorginho e mandou para o gol.

No retorno do intervalo, Thomas Tuchel promoveu duas alterações no Chelsea, tirando Christensen e Kanté para as entradas de Kovacic e Ziyech. O problema, entretanto, é que, logo no primeiro minuto, Mendy errou passe para Rudiger ao sair da área e entregou nos pés de Benzema, que completou para o gol vazio. Sem outra alternativa, o técnico dos londrinos apostou todas suas fichas em Loftus-Cheek e Romelu Lukaku, que estavam no banco. Em seu primeiro lance, o atacante belga desperdiçou uma excelente oportunidade, cabeceando rente ao poste. James e Azpilicueta, ambos de fora, fizeram Courtois praticar excelentes defesas. Ainda assim, o Real conseguiu segurar a boa vantagem para o duelo de volta.