Benzema marca na prorrogação e Real Madrid avança para as semifinais da Champions

Em jogaço contra o Chelsea, os espanhóis perderam por 3 a 2, mas se classificaram no placar agregado (5 a 4)

Rodrygo e Benzema marcaram os gols do Real no Santiago Bernabéu



O Real Madrid está em mais uma semifinal de Liga dos Campeões. O maior campeão do torneio sofreu, mas conseguiu eliminar o Chelsea nesta terça-feira, 12, no Santiago Bernabéu. O jogo terminou em 3 a 2 para os ingleses, mas por causa da vitória por 3 a 1 na ida, os espanhóis avançaram. Dentro de campo foi um jogaço. O Real deu sinais de que iria manter a mesma pegada do primeiro jogo, abusando da conexão entre Benzema e Vinicius Júnior. Logo nos minutos iniciais, o brasileiro foi derrubado perto da meia-lua. Na cobrança, o francês mandou por cima, assustando os rivais. O Chelsea, no entanto, mostrou muito mais apetite, passou a ganhar duelos e a incomodar os mandantes. Em uma das chegadas, aos 14 minutos, Mount recebeu bela assistência de Timo Werner e, livre de marcação, estufou as redes. Empurrando os madrilenos para trás, os londrinos continuaram com a bola e só não marcaram o segundo por falta de precisão de Rudiger.

No retorno do intervalo, o Chelsea continuou bem melhor e encontrou o segundo gol em batida de escanteio. Aos 5 minutos, Rudiger subiu sozinho e, desta vez, não desperdiçou. Sem ter mais a vantagem obtida no jogo de ida, o Real Madrid acordou com Kroos, que exigiu bela defesa de Mendy em cobrança de falta. Depois, Valverde recebeu passe de Carvajal e mandou por cima. A partida ficou aberta, com os “Blues” também investindo em jogadas de velocidade. Alonso chegou a marcar, mas o VAR anulou o lance. Então Timo Werner recebeu na frente da área, deixou dois marcadores no chão e bateu para as redes. Precisando de uma resposta, Carlo Ancelotti colocou os brasileiros Marcelo e Rodrygo em campo. As mudanças surtiram efeito de imediato: o lateral tocou para Modric, que cruzou na medida para o atacante brasileiro diminuir.

Empatado em 4 a 4 a decisão foi para a prorrogação. Logo aos cinco minutos, a dupla Vini – Benzema voltou a agir. Em lance parecido com um dos gols da ida, o brasileiro cruzou na medida para Benzema colocar de cabeça no contrapé de Mendy e marcar mais um. Courtois fez grande defesa no segundo tempo da prorrogação para evitar o empate. O Chelsea criou uma “blitz” na área merengue, mas não conseguiu reverter o placar. Nos últimos minutos, Jorginho teve a bola do jogo e chutou para fora. O Villarreal também se classificou nesta terça ao empatar em 1 a 1 com o Bayern de Munique, na Allianz Arena, depois de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0.