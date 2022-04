Villarreal busca empate com o Bayern, avança à semifinal e faz história da Liga dos Campeões

O Submarino Amarelo suportou a pressão do Gigante da Baviera e, agora, enfrenta quem passar de Manchester City x Atlético de Madrid

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL O Villarreal eliminou o Bayern de Munique da Liga dos Campeões



O Villarreal fez história nesta terça-feira, 12, ao empatar em 1 a1 com o Bayern de Munique e avançar à semifinal da Liga dos Campeões da Europa, em plena Allianz Arena. Após vencer o primeiro jogo no El Madrigal, o Submarino Amarelo sofreu uma forte pressão e acabou levando gol do atual melhor do mundo, o polonês Robert Lewandowski. Já aos 42 minutos do segundo tempo, Chukwueze deixou tudo igual e deu a inédita classificação para os espanhóis. Agora, o Villarreal enfrenta quem passar de Manchester City x Atlético de Madrid – no duelo de ida, realizado no Etihad Stadium, a equipe de Pep Guardiola ganhou por 1 a 0.

Precisando da vitória e atuando com o apoio de sua torcida, o Bayern de Munique controlou a posse de bola e criou mais oportunidades, finalizando oito vezes contra apenas duas do Villarreal na etapa inicial. Apertando desde o começo, os alemães fizeram Rulli trabalhar com investidas de Musiala e Kimmich. A chance mais clara, no entanto, saiu dos pés de Danjuma – o atacante do Submarino Amarelo ficou frente a frente com Neuer, mas bateu para fora.

No segundo tempo, a pressão bávara resultou em gol logo aos 6 minutos. Depois de receber de Muller, o camisa 9 virou sobre a marcação, chutou rasteiro, a bola beijou a trave e morreu no fundo do gol. Empolgado, o Bayern quase marcou com Coman e Muller – o alemão perdeu uma rara chance ao dar uma cabeçada de peixinho. Quando tudo se encaminhava para a prorrogação, Chukwueze, que acabara de entrar, recebeu de Alberto Moreno e bateu de primeira para deixar tudo igual, já aos 42.