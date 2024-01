Benzema não comparece à reapresentação e aumenta rumores de saída do Al-Ittihad

Clube ainda não se pronunciou sobre a falta do atacante francês; segundo a imprensa europeia, Lyon e Manchester United querem contratar o atleta

AFP - 26/12/2023 Benzema em ação pelo Al-Ittihad contra o Al-Nassr, seu último jogo pelo clube



O atacante Benzema não compareceu à reapresentação do Al-Ittihad, o que aumentou os rumores sobre uma possível saída do clube e retorno ao futebol europeu. O jogador vinha sendo criticado por suas últimas atuações e havia desativado sua conta no Instagram, além de ter se mantido afastado durante as férias. As informações sobre o futuro do atleta são contraditórias, com o “Diários AS” afirmando que ele não se juntou ao grupo devido a um ciclone que o impediu de sair das Ilhas Maurício, enquanto o jornal “Marca” considera a decisão como pessoal e que teria resultado em uma punição do técnico Marcelo Gallardo. De acordo com a imprensa saudita, Benzema se juntaria ao elenco nos próximos dias, já que o time está treinando em Dubai. Porém, segundo o “Marca”, Gallardo teria deixado o atacante de fora dos treinos como forma de punição por sua ausência na reapresentação. O clube ainda não se pronunciou sobre a falta do jogador, que tem sido especulado em vários clubes europeus, como o Lyon, da França, e o Manchester United, da Inglaterra. Segundo a imprensa inglesa, os Red Devils enviaram uma proposta de seis meses de contrato.

Nas redes sociais do Al-Ittihad, foram feitas várias postagens sobre os treinamentos em Dubai, nenhuma com a presença de Benzema, o que confirma sua ausência e reforça sua importância para a equipe. O jogador francês tem sido alvo de críticas da torcida após a eliminação do Mundial de Clubes para o Al-Ahly, do Egito. Ele não participou da última partida do time no Campeonato Saudita, uma derrota por 3 a 1 para o Al-Raed. A sua última atuação foi na goleada sofrida por 5 a 2 para o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, no último 26 de dezembro. Atualmente na sétima posição do Campeonato Saudita, com 28 pontos, o Al-Ittihad só vai voltar a campo no dia 2 de fevereiro, quando enfrentará o Al-Tai fora de casa. Em seguida, no dia 12, terá um confronto contra o Navbahor pela Liga dos Campeões da Ásia.